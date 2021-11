Città di Castello, in discoteca con una pistola giocattolo: 31enne denunciato

CITTA’ DI CASTELLO – Momenti di paura la notte di Halloween in un loca di San Giustino dove diversi clienti hanno notato un giovane aggirarsi in sala con un’arma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra volante, ma all’interno del locale era anche presente un agente del commissariato tifernate libero del servizio, che hanno già individuato il soggetto. All’arrivo dei colleghi, quindi, l’uomo è stato fermato e controllato. Il 31enne extracomunitario aveva con sé una riproduzione di una Glock 17, senza tappo rosso, ma risultata ad aria compressa. Portato in commissariato, il soggetto è risultato gravato da un provvedimento di rintraccio dopo che l’iter per il rilascio del permesso di soggiorno non era andato a buon fine. L’uomo è stato denunciato per per porto abusivo di arma e a suo carico sono scattate le procedure per l’espulsione.