CITTA DI CASTELLO – Ha rinunciato ai regali per la festa del pensionamento e chiesto a colleghi e amici di devolvere tutto in beneficenza alla Lega del filo d’oro onlus, Gaspare Pierangeli, funzionario comunale a Città di Castello che ha concluso la carriera. Decidendo di far premiare l’associazione che assiste, educa, riabilita e reinserisce nella società bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. Pierangeli ha lasciato il servizio dopo 43 anni. Il suo appello per la Lega del filo d’oro è stato raccolto dai colleghi, familiari ed amici e si è tramutato alla fine in un versamento di mille euro sul conto dell’associazione. “La condivisione di colleghi e amici della mia richiesta – ha detto – è il regalo più bello che potessi ricevere: un gesto straordinario per una nobile causa. Il comune, i suoi colori, i simboli della storia e della tradizione sono stati e saranno sempre per me una seconda famiglia che ho cercato al massimo delle mie possibilità di onorare con senso di appartenenza e gratitudine”.