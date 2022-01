Città di Castello, il sindaco Secondi chiede alla Regione un nuovo punto vaccinale

CITTA’ D CASTELLO – “Abbiamo già messo a disposizione un ulteriore immobile di proprietà comunale nel quartiere Madonna del Latte che soddisfa i requisiti previsti, per cui chiedo a Regione e Usl Umbria 1 di attivare un nuovo punto vaccinale a Città di Castello, garantendo il personale sanitario necessario”. E’ la sollecitazione espressa dal sindaco tifernate, Luca Secondi, il quale ribadisce “l’esigenza di accelerare sulla vaccinazione anti Covid-19” “Gli ultimi provvedimenti del governo sull’ obbligo vaccinale per la popolazione over 50 non consentono di perdere tempo – chiarisce Secondi – per cui sollecitiamo ancora Regione e Usl Umbria 1 a prendere le decisioni che assicurino una disponibilità di centri vaccinali e di personale sanitario a Città di Castello e in Alta Valle del Tevere adeguata a consentire ai nostri concittadini di ricevere la somministrazione dei sieri anti Covid 19 nel proprio territorio”.