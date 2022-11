CITTA’ DI CASTELLO – Linea dura, senza sconti. Sono stati raggiunti da 8 daspo i giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni che lo scotso 9 ottobre si sono resi protagonisti di un rissa nello spiazzale esterno di un locale di Città di Castello. I destinatari non possono accedere né frequentare locali in tutta la provincia di Perugia per periodi variabili tra i 18 e i 24 mesi a seconda delle condotte tenute, dalle ore 18 alle ore 06, nonché si stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi. Il locale è chiuso per 30 giorni.