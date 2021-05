Una corsa “Il cavalier Riccardo Gualdani scomparso è stato un grande amico delle corse e di Capannelle dove molto spesso era presente per quelle più importanti. Sempre impegnato per organizzare eventi che dessero lustro al nostro ippodromo che promuoveva continuamente presso la sua regione. Siamo molto dispiaciuti della scomparsa e ricorderemo il cavaliere dedicandogli una corsa in una giornata importante” il commento di Elio Pautasso, direttore generale ippodromo Capannelle Roma.