CITTA’ DI CASTELLO – Un gesto di onestà e generosità. Ha trovato un portafogli con mille euro all’interno e lo ha restituito al proprietario. Protagonista del gesto uno studente, Gabriele Tavernelli di 19 anni, che frequenta l’istituto ‘Baldelli’ di Città di Castello. Durante una serata con gli amici il ragazzo ha trovato per terra il portafogli e, volendo subito restituirlo, si è prodigato per cercare il proprietario attraverso il documento d’identità. A perderlo era stato un elettricista e il giovane ha pensato bene di contattare il direttore della sede Baldelli dell’International Campus, Maurizio Berliocchi, che lo ha aiutato ricercando il nome nell’elenco dei rivenditori di elettrodomestici della zona. Ritrovato il proprietario, il portafoglio è stato riconsegnato e il giovane studente è stato ringraziato per il suo gesto. Al giocane sono giunti i complimenti e ringraziamenti anche dell’amministrazione comunale.