Città di Castello, gimkana con l’auto e aggredisce carabiniere: denunciato

CITTA’ DI CASTELLO – Un uomo di 48 anni è stato denunciato dai militari di Trestina che, sabato sera, lo hanno notato procedere con un’andatura fortemente incerte. Il conducente è stato quindi fermato e agli occhi degli operati è apparso ubriaco. Da qui la volontà di procedere all’alcol test che il 48enne di nazionalità rumena ha rifiutato, assumendo un comportamento violento.

Le minacce

L’uomo inizialmente si è lanciato in mezzo alla carreggiata esponendosi a una serie di pericoli, ma anche provocandone agli automobilisti in marcia. Poi ha cominciato a minacciare i carabinieri, che hanno richiesto l’intervento di un’altra pattuglia dell’Arma. A quel punto i quattro carabinieri sono riusciti a calmare l’uomo, ma non senza fatica, tanto che uno di loro ha riportato una serie di escoriazioni. A suo carico è scattata la denuncia a piede libero per aver rifiutato l’alcol test, oltreché per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.