Città di Castello, gelosia patologica: minacce di morte e settanta telefonate al giorno alla moglie: indagato

CITTA’ DI CASTELLO – Fino a 70 telefonate al giorno alla moglie che lo aveva lasciato per costringerla a riprendere la convivenza: è uno degli elementi contestati dal personale del commissariato di Città di Castello a un trentaquattrenne indagato per atti persecutori nei confronti della donna e per il quale è stato disposto dal gip di Perugia il divieto di avvicinamento a lei. Questa aveva deciso di allontanarsi dall’abitazione coniugale a causa della gelosia ossessiva del marito che sarebbe stato solito controllarla anche quando andava al lavoro.

Minacce di morte

L’ uomo aveva quindi cominciato a contattarla ripetutamente al telefono, minacciandola di morte in caso di rifiuto. La moglie a quel punto si è rivolta al commissariato tifernate e gli accertamenti della polizia hanno messo in luce numerose vessazioni fisiche e psicologiche, come aggressioni verbali e minacce, alle quali si sarebbe lasciato andare l’ indagato, provocando “uno stato di sofferenza, ansia e paura”. I magistrati hanno quindi chiesto e ottenuto dal gip l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.