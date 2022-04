CITTA’ DI CASTELLO – Al volante della sua auto un 34enne di San Giustino, domenica notte, in via Nazario Sauro a Città di Castello, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro la fila di vetture parcheggiate. Il fracasso provocato dall’incidente ha svegliato il vicinato che ha subito chiesto l’intervento delle autorità che, una volta giunte sul posto, hanno chiesto al 34enne di sottoporsi agli esami del caso per accertarne le condizioni psicofisiche. L’uomo, però, ha rifiutato l’alcol test e per questo è stato denunciato. A suo carico si è anche proceduto con il ritiro della patente.