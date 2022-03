Città di Castello, fa viaggiare due autocarri con la stessa targa: multa e via la patente

CITTA’ DI CASTELLO – I carabinieri di Città di Castello hanno fermato un uomo che stava facendo viaggiare due autocarri assieme, utilizzando un’unica targa prova per entrambi. I mezzi sono stati fermati in località Cerbara. La targa prova è quella targa che onsente a esercenti di concessionarie ed officine di mettere su strada anche veicoli già immatricolati per prove tecniche o trasferimenti in deroga ad alcune obblighi normativi quali la copertura assicurativa Rca ma è utilizzabile per la circolazione di un unico veicolo alla volta, e va tenuta a bordo dello stesso.

Invece uno dei due mezzi non poteva utilizzare il regime di prova ed è stato sequestrato per la mancanza della copertura assicurativa e al conducente veniva ritirata, per successiva sospensione, la patente di guida stante l’omesso inserimento della scheda di registrazione nel cronotachigrafo, il tutto per quasi duemila euro di sanzioni.