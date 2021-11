Città di Castello, ecco la Giunta-Secondi: Bernicchi vicesindaco, fuori la Sinistra

CITTA’ DI CASTELLO – Ufficiale la giunta che affiancherà a Città di Castello il sindaco Luca Secondi. La notizia più rilevante è l’assenza de La Sinistra per Castello che in una nota ha definito “del tutto sbagliata” l’esclusione della lista. “. “Una giunta quasi “monocolore “con con sei su otto tra Sindaco ed Assessori tutti PD o in quota PD. Tenendo fuori la Sinistra invece si riduce e di molto la vicenda politica di Città di Castello. In altri termini sul piano politico generale Sindaco e Coalizione dimostrano scarsa lungimiranza. Del resto con la nomina di un vicesindaco esterno si chiarisce che il problema della mancata elezione di un consigliere non sussiste rispetto alla nostra esclusione dalla Giunta. Cioè almeno La Sinistra per Castello alle elezioni si è presentata ed è stata determinante . Forse i problemi stanno altrove”, scrivono. Secondi ha risposto: “Sarà mio personale obbligo valorizzare il loro contributo”.

La squadra

Come previsto, vicesindaco sarà un esterno, l’ingegner Giuseppe Bernicchi, già presidente della Sogepu, con deleghe a Urbanistica, Sviluppo economico e Partecipazione.

Tre caselle per il Pd: il segretario dem Mauro Mariangeli (Bilancio e Ambiente), Letizia Guerri (Scuola, Politiche giovanili, Commercio e Turismo) e informatico Rodolfo Braccalenti, che si occuperà di Innovazione digitale, Semplificazione amministrativa, Polizia municipale, Viabilita e Mobilità.

All’esponente Psi Riccardo Carletti l’assessorato allo sport e lavori pubblici: per lui terzo mandato di fila. Alla collega di partito Benedetta Calagreti le politiche sociali. Infine alla Civica per Secondi vanno Cultura, Patrimonio e Gestione del personale affidate a Michela Botteghi.