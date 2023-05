CITTA’ DI CASTELLO – Due fratelli con mezzo chilo di hashish. La droga è stata trovata a due fratelli tuninisi, un 22enne ed una 21enne, all’interno di una casa occupata abusivamente a Città di Castello: tutto sequestrato dopo l’intervento dei carabinieri del Nor. L’Arma spiega che all’interno della casa c’era spaccio di sostanze stupefacenti e, al loro arrivo, i due giovani hanno tentato di fuggire snza riuscirsi. Con loro, in uno zainetto, avevano quattro panetti da un etto ciascuno di hashish. In più nell’abitazione c’erano ulteriori 90 grammi della stessa sostanza, già pronta ad essere spacciata. Trovati anche un bilancino di precisione, 700 euro in contati, due cellulari ed una carta postepay. Entrambi sono stati arrestati e portati nel carcere di Capanne.