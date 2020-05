Città di Castello, donna tenta il suicidio gettandosi dal balcone

CITTA’ DI CASTELLO – Una donna ha tentato il suicidio nel pomeriggio di sabato. Lo riferiscono gli agenti del commissariato di Città di Castello che sono stati chiamati ad intervenire. La donna ha manifestato la volontà di buttarsi dal balcone e stava compiendo il gesto, nonostante il marito abbia provato a trattenerla. Gli agenti, entrati di forza nell’abitazione sfondando la porta, si sono lanciati verso la donna ed hanno aiutato l’uomo a metterla in salvo. Gli operatori, dopo aver tratto in salvo la donna, sono riuscit i a convincerla a sottoporsi agli accertamenti del caso, che hanno confermato nessuna lesione per la donna. Sul posto anche il personale del 118 e i Vigili del fuoco.