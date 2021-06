Città di Castello, donazione a Pediatria invece che regalo di fine anno alle maestre

CITTA’ DI CASTELLO – Rinunciano ai regali di fine anno scolastico per aiutare il reparto di Pediatria. Succede a Città di Castello dove insegnanti e famiglie della scuola dell’infanzia Cavour hanno organizzato una raccolta fondi in favore del reparto dell’ospedale che si occupa dei piccoli pazienti destinando a loro le somme che sarebbero servite a comprare il tradizionale regalo per le insegnanti e i collaboratori scolastici.

Pediatria La consegna del contributo economico è avvenuta mercoledì mattina davanti al nosocomio, dove si sono radunati un centinaio di bimbi, le insegnanti Patrizia Petruzzi e Pamela Tavernelli con il dirigente Massimo Belardinelli, oltreché naturalmente il direttore unità operativa di pediatria Guido Pennoni e altri medici, il vicesindaco Luca Secondi e l’assessore Rossella Cestini. Ai camici bianchi i piccoli hanno anche consegnato un plastico che raffigura il personale sanitario al lavoro: “Il regalo di fine anno a noi insegnanti è una tradizione, ma il 2020 e 2021 non sono stati anni semplici ed è per questo – ha spiegato la fiduciaria di plesso, Patrizia Petruzzi – che abbiamo proposto di fare una donazione alla Pediatria dell’ospedale di Città di Castello per dire ‘grazie’ al personale sanitario che in questo periodo di emergenza ha lavorato con grande dedizione facendo tanti sacrifici e in particolare a questo reparto, perché crediamo che i principali ‘eroi’ oltre ai medici e gli infermieri, in questa pandemia siano stati proprio i bambini, catapultati improvvisamente in una situazione nuova e difficile da affrontare dimostrando a noi adulti che le cose si possono sopportare senza fare troppo rumore, adattandosi e rispettando veramente le regole la fiduciaria di plesso, Patrizia Peruzzi”.