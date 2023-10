CITTA’ DI CASTELLO – È detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio l’accusa a carico di un 18enne di Città di Castello arrestato dalle forze dell’ordine. Il giovane tifernate, incensurato, è stato fermato durante un controllo alle porte di Città di Castello mentre stava guidando una minicar. Ai carabinieri il 18enne è parso subito nervoso dato che a bordo, come accertato dai militari, aveva nascosto un panetto di hashish da 100 grammi e 210 euro in contanti. i carabinieri hanno perquisito anche l’abitazione del 18enne, all’interno della quale hanno trovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il ragazzo al termine dei controlli è stato posto ai domiciliari e il provvedimento è stato convalidato qualche ora dopo nel corso dell’udienza per direttissima.