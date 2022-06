CITTA’ DI CASTELLO – Un ragazzo residente nel comprensorio di Città di Castello è stato fermato e denunciato per ricettazione mentre si trovava davanti a un Compro oro. Il diciannovenne è stato notato dagli uomini delle forze dell’ordine perché si muoveva con circospezione nei pressi della vetrina, ma non entrava malgrado nessun cliente fosse all’interno dell’attività. Da qui è scattato il controllo del giovane che è stato trovato in possesso di un anello e di una collana, entrambi in oro giallo, di cui non ha saputo inizialmente giustificare la provenienza.

Catenina spezzata

In particolare, la catenina era spezzata in due punti segno, secondo le autorità, che si tratta di un provento di furto con strappo. Dopo una serie di accertamenti, il ragazzo ha spiegato di aver comprato i due monili da un’altra persona pagandoli una cifra a suo dire inferiore a quella che ne avrebbe ricavato vendendoli al Compro oro. L’operazione, comunque, gli è costata la denuncia a piede libero per ricettazione e il sequestro di anello e collana, sui quali sono in corso verifiche per stabilirne la provenienza. Rischia ovviamente di passare dei guai anche l’altro soggetto che glieli ha venduti.