Città di Castello, cooperativa ‘Ceramiche Noi ‘ in due anni raddoppia i lavoratori da 11 a 22

CITTA’ DI CASTELLO – “Abbiamo comunicato ai nostri dipendenti, a scadenza di contratto, che diventeranno lavoratori a tempo indeterminato perché siamo cresciuti anche grazie a loro. Da 11, siamo diventati 22 ‘noi’, raddoppiando la nostra forza in due anni di attività”. E’ quanto ha annunciato Marco Brozzi, presidente della cooperativa Ceramiche Noi di Città di Castello, nel corso di un convegno che si è svolto in Comune. Il convegno è stato organizzato dalla stessa cooperativa (eccellenza artigianale del made in Italy specializzata nelle ceramiche da tavola) e Gruppo DigiTouch (Cloud Marketing Company quotata sul mercato Aim Italia). Centrale è stata nel dibattito, la prospettiva di rilancio aziendale attraverso lo strumento dei “workers buyout”. Quello che permette ai dipendenti di “riprendersi” un’azienda in crisi e che per Ceramiche Noi è stato motivo di rilancio.

Messaggio positivo Ha aperto l’evento il neo sindaco di Città di Castello Luca Secondi, alla sua prima apparizione nella sala consiliare. “La stabilizzazione dei dipendenti, annunciata questa mattina – ha detto – è stato un messaggio bellissimo. Ha offerto alla città un segnale forte, chi scommette nel futuro con capacità e competenza poi i risultati li ottiene”. Ceramiche Noi è nata dopo che agli operai di Ceramisia di Città di Castello era stata comunicata la delocalizzazione in Armenia ad agosto 2019. Dopo i primi attimi di sconforto, i lavoratori si sono uniti in cooperativa investendo 180 mila euro. Undici artigiani che in pochi mesi sono riusciti a rimettere in moto il business, riconquistando alcuni dei precedenti clienti e conquistandone nuovi sul mercato. Oggi è una realtà in crescita che offre lavoro a 22 dipendenti con un bacino clienti esteso su quattro continenti.