Città di Castello, consigliere del Psi passa al gruppo misto

CITTA’ DI CASTELLO – Il Gruppo misto è attualmente il più numeroso all’interno del Consiglio tifernate. Da oggi risulta infatti composto da Gaetano Zucchini, capogruppo, Marco Gasperi, Vittorio Massetti, Marcello Rigucci, Luciano Domenichini, Filippo Schiattelli e Luigi Bartolini come consiglieri. “Dobbiamo ragionare sul nuovo – ha spiegato Bartolini -, questo mandato sta per concludersi. Garantirò il mio modesto contributo alla città che mi appartiene dalla nascita.

Bacchetta “Verificherò se c’è ancora una maggioranza perché i passaggi al Gruppo Misto non hanno marcato una distanza politica” ha annunciato il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta. “Se non ci fosse ne prenderò atto – ha aggiunto il sindaco -, molti consiglieri sono stati eletti con il premio di maggioranza e dovrebbero tenerne conto. Non voglio polemizzare perché il Covid è una vicenda dirompente che va sopra a tutto. Non voglio usarlo come alibi e contatterò i consiglieri di maggioranza uno ad uno e chiederò se vogliono chiudere ora. Ho intenzione di capire se c’è un numero che vuole concludere la legislatura o se vuole interromperla. Per ora questa maggioranza ha perso un consigliere. Ognuno si deve assumere la propria responsabilità”.