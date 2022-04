Città di Castello, condannato per stalking insegue e aggredisce il compagno della ex: arrestato

CITTA’ DI CASTELLO – Un uomo di Città di Castello è stato portato in carcere per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento sia alla ex che al nuovo partner di lei. Secondo quanto ricostruito, infatti, il soggetto avrebbe aggredito e minacciato il nuovo fidanzato della ex moglie, che sarebbe stato costretto a rifugiarsi in auto per mettersi in sicurezza. Un altro episodio si è verificato qualche giorno dopo, con l’indagato che avrebbe pedinato il malcapitato, che vedendolo si è nascosto in un parcheggio spaventato e a quel punto ha chiamato le autorità. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno trovato il tifernate in zona, che non ha saputo motivare la propria presenza. Pochi giorni dopo, inoltre, l’indagato è stato trovato ubriaco al volante e gli è stata ritirata la patente. A quel punto, considerati i comportamenti dell’indagato, la Procura di Perugia ha chiesto e ottenuto l’aggravamento della misura cautelare, con l’uomo che è stato portato in carcere.