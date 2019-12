Città di Castello, coltiva marijuana e in casa ha 70 grammi di droga: minore accompagnato in una comunità

CITTA’ DI CASTELLO – L’accusa a carico di un minorenne di Città di Castello è dii detenzione continuata di stupefacenti ai fini di spacci. Per questo il giovane è stat accompagnato in una comunità. A eseguire la misura, emessa dal Tribunale dei minori di Perugia, sono stati nelle scorse ore i militari della Compagnia tifernate insieme ai poliziotti del commissariato. Gli inquirenti a novembre avevano trovato 15 piante di marijuana che il ragazzo coltivava ed essiccava in un fondo in disuso che si trova alle porte della città. Allargando la perquisizione anche alla casa in cui il minore risiede, i poliziotti avevano trovato 72 grammi tra marijuana e hashish. Il ragazzo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.