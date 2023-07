Città di Castello, carambola allo svincolo per la E45: cinque feriti

CITTA’ DI CASTELLO – Rovinosa carambola attorno alle 10 di mattina di domenica a Città di Castello, all’altezza dello svincolo di Santa Lucia, a Città di Castello, al bivio sottostante la superstrada.

Coinvolte nell’incidente diverse auto, con un bilancio di cinque feriti, affidati alle cure del 118 e trasportati in ospedale. Le auto sono tutte danneggiate nella parte anteriore due delle quali rimaste appiccicate in posizione frontale. Sono in fase di ricostruzione le dinamiche dell’incidente. Sul posto sono sopraggiunte le forze di pubblica sicurezza e gli operatori per la rimozione dei veicoli dopo i rilievi del caso.