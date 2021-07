Città di Castello, carabinieri in borghese arrestano ventenne con la cocaina

CITTA’ DI CASTELLO – A Città di Castello quando gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile hanno compiuto un controllo tra i vicoli e notato il giovane che, seppur incensurato, già in precedenza era stato tenuto sotto osservazione. Da qui la perquisizione personale con il giovane trovato in possesso di alcune dosi di cocaina più che sufficienti a far scattare il blitz nella sua abitazione, dove ne sono state trovate altre: complessivamente i carabinieri hanno sequestrato al ragazzo di nazionalità albanese 14 dosi di polvere bianca, oltre a un cellulare e denaro contante. A carico del giovane è scattato l’arresto per spaccio ed è poi stato accompagnato davanti al giudice per la direttissima, che gli è costata la condanna a quattro mesi (pena sospesa) e 480 euro di multa.