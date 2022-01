Città di Castello: botte alla madre perchè non gli dà i soldi, finisce in manette

CITTA’ DI CASTELLO – Un ventottenne residente a Città di Castello, di origine albanese, è stato arrestato dai carabinieri di Umbertide per i continui episodi di violenza nei confronti della madre.

La vicenda

La donna ha denunciato, a dicembre del 2021, di aver subito minacce e violenze da parte del figlio che le chiedeva soldi. Al rifiuto della donna, il figlio l’avrebbe minacciata di morte, mettendo la casa a soqquadro, rompendo mobili, suppellettili ed elettrodomestici. I militari hanno proseguito le indagini e scoperto che le violenze nei confronti delle donna era avvenute anche in altre occasioni, con aggressioni fisiche e psicologiche, televisori e mobili distrutti, sempre a seguito di pressanti richieste di denaro.

L’intervento dei carabinieri aveva inizialmente portato al fermo, poi convalidato dal giudice, del giovane, con l’obbligo di lasciare la casa della madre e di non contattarla in alcun modo, ma la successiva ricostruzione ha indotto il pubblico ministero e poi il giudice per le indagini preliminari, a modificare il provvedimento di allontamento dall’abitazione familiare con la misura cautelare in carcere. Misura eseguita dai Carabinieri che hanno rintracciato il ventottenne e lo hanno portato in carcere a Capanne.