Città di Castello, blitz di Monica Bellucci: cena in Piazza Matteotti

CITTA’ DI CASTELLO- Si è concessa qualche ora di relax nella sua Città di Castello Monica Bellucci, impegnata fra cinema, il nuovo film “Diabolik 2 “”, il teatro e la famiglia.

L’attrice ha cenato in un ristorante di piazza Matteotti e la sua presenza non è passata certo inosservata.

Anche il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, di passaggio dopo aver partecipato ad una iniziativa a teatro, si è incontrato con l’artista e ha scambiato con lei qualche considerazione sulla città e sulla comunità locale. “La presenza di Monica Bellucci nel nostro bellissimo centro storico animato da tante persone e turisti che frequentano i nostri locali pubblici e privati per qualche ora di relax è senza dubbio motivo di orgoglio per tutti noi, soprattutto per le belle parole che riserva alla città, alle sue eccellenze e alla sua gente a cui è legata da affetto e amicizia”, ha detto Secondi, attraverso una nota del Comune.