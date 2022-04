Città di Castello, bimba non aspetta e nasce nel parcheggio dell’ospedale

CITTA’ DI CASTELLO – Non ha fatto in tempo ad entrare in ospedale che ha partorito nel parcheggio del nosocomio di Città di Castello dando alla luce una bellissima bambina di 3,400 chilogrammi. Protagonista di questa vicenda è una signora di origine romena di 34 anni, residente nella zona. La donna, incinta del terzo figlio, questa mattina (mercoledì 6 aprile) era in auto con il marito per effettuare delle spese personali, durante il tragitto le sono cominciati a venire dei forti dolori ma non pensava si trattasse dell’inizio del travaglio. I due, quindi, decidono di tornare verso casa ma, aumentando l’intensità dei dolori, cambiano idea e si recano in ospedale a Città di Castello.

Intervento del personale

Una volta entrati dentro il parcheggio, intorno alle ore 11,15, è nata la bambina, direttamente in macchina. In un primo momento è intervenuto il personale del Pronto Soccorso e subito dopo l’equipe del reparto di Ostericia e Pediatria che si è presa cura della mamma e della nascitura, che godono entrambe di ottima salute. Il direttore del Presidio Ospedaliero Alto Tevere, Silvio Pasqui, ringrazia tutto il personale per la prontezza dell’intervento e porge i migliori auguri alla famiglia per la nascita della bambina.