CITTA’ DI CASTELLO – “Sono strumenti preziosi, ma dobbiamo evitarne l’uso scorretto”. Questo il messaggio che don Giorgio Mariotti ha voluto rivolgere ai fedeli della parrocchia di Nuvole a Città di Castello tornando, come ormai fa da cinque anni, a benedire con l’acqua santa i cellulari e i computer portati in chiesa. La cerimonia si svolge in occasione di San Biagio, protettore della gola, ed è il tentativo del parroco di far riflettere i fedeli sulle fake news e altri pericoli della condivisione sociale. Con questa finalità, poi, don Giorgio Mariotti ha anche premiato Michela Santi, vincitrice dell’edizione 2023 del concorso Cellulari e buone notizie, altro appuntamento ideato dal prete per diffondere l’utilizzo consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione. “Ci è stata chiesta questa benedizione, perché sappiamo quanto sono importanti le nostre parole e i messaggi che escono da questi mezzi, tante volte anche senza riflessione” ha detto durante l’omelia don Giorgio Mariotti, affermando che la benedizione ha anche l’intento di proteggere ii cittadini “dalle tante fake news che circolano in questi tempi e che forse troppe volte vengono rilanciante e alimentate, col risultato di favorire l’uso scorretto di preziosi strumenti dell’informazione”.