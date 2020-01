Città di Castello, Bacchetta nomina Secondi vice e prende a cannonate il Pd sull’assessore

Affondo Poi sulla nomina del sostituto di Bettarelli assesta un altro colpo che dovrebbe far fischiate le orecchie al deputato tifrernate e commissario regionale Walter Verini: “Non abbiamo ancora provveduto alla scelta – spiega il sindaco -, perché l’indicazione che è stata data da quel partito riguarda l’attuale presidente del consiglio comunale. Come è noto abbiamo dovuto affrontare lunghe sedute consiliari sul Piano regolatore generale che consigliavano la non sostituzione del presidente in questa fase vista appunto la delicatezza e importanza dei consigli comunali programmati”.

Scaricare A chiudere la tira d’orecchi al segretario cittadino dei democrat Mauro Mariangeli: “Ci appare quindi estremamente singolare, contradditoria ed autolesionista la presa di posizione dell’attuale segretario comunale del Partito democratico. Costui, o non è a conoscenza del contesto complessivo nel quale ci muoviamo oppure tenta di scaricare su altri le responsabilità che sono interamente del suo partito. Non è nostra intenzione polemizzare ulteriormente. Ci limitiamo a sottolineare che Città di Castello è l’unica città dell’Umbria sopra a 30 mila abitanti nella quale il Pd non è all’opposizione. Evidentemente – conclude Bacchetta – il segretario del Pd tifernate vuole omologarsi alle altre città”. Insomma, abbiamo un Bacchetta furioso in quel di Città di Castello. E nel mirino finiscono in diversi.