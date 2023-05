Città di Castello, avrebbe ucciso una donna a calci e pugni: cinquantenne indagato per omicidio

CITTA’ DI CASTELLO – Avrebbe ucciso con calci e pugni la vicina di casa, una tedesca di 70 anni, il cinquantenne straniero indagato per omicidio nell’ambito delle indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Perugia. Emerge, secondo quanto risulta all’Ansa, dal capo d’accusa contestato in occasione della perquisizione che ha portato al sequestro di diverso materiale nella sua abitazione a Citerna. L’uomo, difeso dall’avvocato Donatella Donati, non è stato ancora formalmente sentito dagli inquirenti ma nega qualsiasi responsabilità. La donna, stando sempre al capo d’accusa formalizzato, è stata uccisa anche con “mezzi naturali e altri oggetti”.

Da chiarire il movente

Nessuna indicazione è invece emersa rispetto al movente e alla possibile dinamica dell’omicidio. L’attenzione dei carabinieri, impegnati con il personale che si occupa delle analisi scientifiche, si è concentrata sulle suole delle scarpe dell’uomo, fotografate e catalogate ma non sequestrate. Dagli accertamenti è tra l’altro emerso che la moglie dell’indagato dopo il lavoro come operaia si recava in diverse case della zona per fare le pulizie. Impegno nel quale talvolta l’aiutava il marito. I due hanno comunque sostenuto che non lavoravano nella casa della donna morta che era loro vicina.