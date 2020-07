Città di Castello, auto investe passeggino: feriti due fratellini

CITTA’ DI CASTELLO – Due fratellini sono rimasti feriti dopo che il passeggino nel quale si trovavano è stato investito da un’auto, a Città di Castello. Secondo quanto si è potuto apprendere, avrebbero un anno e mezzo e tre anni. L’incidente è avvenuto lunedì mattina in viale Europa, nei pressi dell’intersezione con via Bartali. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, l’auto ha investito una donna che spingeva il passeggino biposto, con i due bimbi. La donna sarebbe stata sbalzata sul cofano della vettura finendo poi a terra. I bambini sono rimasti legati all interno del passeggino, che dopo l’impatto è finito a una distanza di 30 metri dal luogo dell’incidente. La notizia è stata riportata da Ansa.it