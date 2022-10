Città di Castello, atti persecutori nei confronti della ex compagna: scatta il divieto

L’ex compagno, a quel punto, si era impossessato del telefono della donna accedendo ai contenuti presenti sul dispositivo. Poi aveva raggiunto la vittima e, alla presenza del figlio, l’aveva insultata e percossa, provocandole delle lesioni. La donna era comunque riuscita a chiamare le forze dell’ordine. I successivi accertamenti hanno permesso di rilevare “gravi indizi persecutori posti in essere dal 53enne negli ultimi sei mesi”. Secondo quanto riferito dalla vittima in sede di denuncia, l’ex compagno non aveva accettato la sua nuova relazione e, per questo motivo, aveva iniziato a seguirla, a monitorarne i movimenti e a insultarla.