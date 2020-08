Città di Castello, compie atti osceni davanti a due donne: denunciato un 46enne

CITTA’ DI CASTELLO – Si tratterebbe di un 46enne italiano, l’autore di atti osceni in luogo pubblico di fronte a due donne. L’episodio, secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia del commissariato, è avvenuto in una tarda serata di fine luglio nei giardini del Cassero di Città di Castello. Le due donne hanno subito chiamato la polizia spiegando che il 46enne si era subito allontanato; l’uomo è stato denunciato per il reato di molestie ed è stato multato (la sanzione in alcuni casi può arrivare anche fino a 30 mila euro) per atti osceni in luogo pubblico.