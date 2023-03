Città di Castello, appartamento va a fuoco anziano salvo per miracolo

CITTA’ DI CASTELLO – Un uomo di 80 anni mercoledì è rimasto ustionato e intossicato in seguito a un incendio che si è sviluppato nel suo appartamento, a Città di Castello, in via Mario Angeloni. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, lo hanno salvato dalle fiamme. L’anziano si era rifugiato in bagno. Dopo essere stato soccorso e portato all’esterno dell’abitazione, è stato preso in carico dai sanitari del 118. Sul posto anche la polizia di Stato.