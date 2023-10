CITTA’ DI CASTELLO – Annunziata Giambi festeggia 100 anni. Compleanno speciale il 28 ottobre a Volterrano di Città di Castello per Nunzia, come tutti la conoscono, che ha raggiunto l’ambizioso traguardo, dopo aver cresciuto sette figli ed essersi coccolata 21 tra nipoti e pronipoti. “Il segreto della sua longevità? Mangiare sano con prodotti provenienti dalla sua terra e un buon bicchiere di vino della vigna”, dicono i familiari. A raggiungere la neo centenaria, che porta a 21 il numero degli anziani residenti a Città di Castello che hanno celebrato l’ambito traguardo, anche il sindaco Luca Secondi l’assessore, Mauro Mariangeli non sono voluti mancare alla festa ed hanno consegnato a nonna ‘Nunzia’ una targa ricordo ed una copia della Costituzione: assieme a loro anche il vice-presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, Michele Bettarelli e l’ex assessore regionale, Fernanda Cecchini.