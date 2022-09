Città di Castello, allarme per la scomparsa di una giovane: ritrovata a casa di un coetaneo

CITTA’ DI CASTELLO – “Martedì mia figlia Rebecca, di 14 anni, è sparita di casa e nonostante la speranza che ritorni, ad ora non solo non è tornata, ma non siamo riusciti a ritrovarla nonostante l’aiuto della polizia. Sperando sia solo una ‘ragazzata’, chiedo l’aiuto di chiunque possa farlo”. Questo l’appello social del padre della ragazza, Moreno Picchi: l’ultima volta è stata vista nella zona della scuola media ‘Dante Alighieri’. Indossava pantaloni verdi con tasche laterali ed una felpa grigia con cappuccio.