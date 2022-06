CITTA’ DI CASTELLO – Era a bordo di un treno con sei dosi di eroina e due di cocaina, una bustina di marijuana, due grammi di hascisc, otto flaconi di metadone, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga ed un coltello a serramanico: l’uomo, controllato dai carabinieri mentre il convoglio era fermo alla stazione di Città di Castello, è stato arrestato. Si tratta di un 43enne del posto, già noto ai militari.

Giovane donna

Era in compagnia di una giovame donna, di 21 anni, incensurata, che è stata trovata in possesso di vari strumenti per il consumo di sostanze stupefacenti ed un piccolo coltello il cui porto senza giustificato motivo non è consentito. L’uomo è stato arrestato per il possesso dello stupefacente e denunciato a piede libero per il possesso del coltello a serramanico; la ventunenne è stata denunciata a piede libero. L’arresto è già stato convalidato e il 43enne ha patteggiato una pena di due anni di reclusione.