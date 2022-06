Città della Pieve, trovato con cocaina in auto e in camera albergo: arrestato

CITTÀ DELLA PIEVE – Circa 25 grammi di cocaina suddivisa in 37 dosi sono stati sequestrati dai carabinieri di Città della Pieve che hanno arrestato uno stranieri dopo averlo fermato in auto nella zona del Lago Trasimeno. Recuperati anche 180 euro in contanti. Due dosi sono state trovate nella vettura durante un controllo. Che è stato poi esteso alla struttura ricettiva dove dimorava l’uomo, nel comune di Perugia. Nella stanza d’albergo, i carabinieri hanno sequestrato il resto della cocaina e i soldi.