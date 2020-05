Città della Pieve, si ustiona per scacciare un nido di formiche, grave ventenne

CITTA’DELLA PIEVE – È stato trasferito al centro grandi ustionati di Cesena un giovane di 20 anni residente a Città della Pieve, rimasto ustionato agli arti e all’addome nella tarda mattinata di oggi. Soccorso dagli operatori del 118, il giovane è stato trasferito dapprima a Perugia, dove è stato messo in sicurezza e successivamente è stato trasportato in elisoccorso al Centro grandi ustionati di Cesena. Il paziente ha riportato lesioni che hanno riguardato oltre il 25% del corpo, per cui i sanitari hanno ritenuto indispensabile il trasferimento. Le condizioni non sono gravi. Il giovane ustionato sembra abbia utilizzando materiale infiammante per allontanare un nido di formiche nei pressi della propria abitazione.