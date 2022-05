Città della Pieve, malore mentre va a caccia: muore sessatasettenne

CITTA’ DELLA PIEVE- Una squadra del distaccamento Città della Pieve, è intervenuta intorno alle 19.30 per il soccorso di un uomo in località Salci, frazione del comune Pievese. L’uomo, L.M, classe 55, residente a Castiglione del Lago è morto per un malore ed i tentativi, anche del 118 intervenuto, sono stati vani, si è potuto solo constatare il decesso. Dalle prime informazioni sembra che la vittima stava controllando una zona di caccia in compagnia di un suo amico.

Particolarmente difficoltoso il recupero in quanto è stato necessario creare, con le motoseghe un sorta di strada nel bosco. Al recupero ha collaborato anche il Sasu.