Città della Pieve, droga nascosta nella scatola delle caramelle: due in manette

CITTA’ DELLA PIEVE – Avevano nascosto 13 dosi di cocaina in una scatola di caramelle due albanesi di 31 e 36 anni arrestati dai carabinieri di Città della Pieve dopo un controllo stradale. L’ auto sulla quale viaggiavano è stata fermata lungo la strada regionale 71. Sparse per tutto l’ abitacolo i militari hanno trovato bancononte per oltre seimila euro. Approfondendo il controllo, sotto il pianale dell’ utilitaria è stata trovata una piccola scatola metallica per caramelle, con la droga all’ interno. L’ arresto è stato convalidato. I due hanno patteggiato cinque mesi e 20 giorni di reclusione e il pagamento di 800 euro di multa.