Città della Pieve, automobile si ribalta: tre ragazze ferite

PERUGIA – Nella notte tra venerdì e sabato a Ponticelli, una frazione di Città della Pieve, un’auto con a bordo tre ragazze si è ribaltata. L’incidente, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco intervenuti sul posto, si è verificato intorno alle 4. Le ragazze sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale dove i medici hanno riscontrato dei traumi agli arti inferiori. Le tre ragazze saranno tenute per alcune ore in osservazione. Sul posto anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso.