Città della Pieve, a fuoco un mobilificio nella frazione di Ponticelli

CITTA’ DELLA PIEVE – Vigili del fuoco in azione anche nel giorno di Pasqua. Su chiamata, due squadre dei pompieri di Città della Pieve con in supporto di altre due da Perugia sono intervenute per un incendio che alle 15 si è sviluppato in un mobilificio a vocabolo Fornace, nella frazione di Ponticelli, comune di Città della Pieve. Coinvolto il magazzino esterno e probabilmente anche il capannone dell’attività, che ovviamente era chiusa e dunque senza persone, per le festività pasquali. Si lavora per capire le cause che hanno originato l’incendio.

