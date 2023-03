Città della Pieve, sbarra la porta con tubo e cemento: arrestato per spaccio di cocaina

Forzato una finestra

I carabinieri hanno quindi deciso di intervenire, ma di fronte del rifiuto dell’uomo di farli entrare in casa, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria hanno forzato una finestra dell’abitazione. Nel corso della perquisizione domiciliare hanno trovato e sequestrato 63 involucri termosaldati contenenti di cocaina, del peso complessivo di circa 100 grammi e 500 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Capanne, a Perugia.