Citerna, taglia un albero ma gli cade addosso: muore a 49 anni

CITERNA – Tragedia in Altotevere nel primo pomeriggio di lunedì. Alle ore 14 circa, un uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità ma del quale si sa che aveva 49 anni ed era residente in zona, è morto mentre stava tagliando un albero nella località di Vingone, del comune di Citerna. Il 118, chiamato per i soccorsi, giunto insieme ai carabinieri ed i Vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, non hanno potuto che constatarne il decesso. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente fatale. Dalle prime informazioni sembra che il tronco dell’albero abbia cambiato traiettoria improvvisamente, colpendolo in maniera mortale.