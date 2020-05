Cisterna di gasolio prende fuoco, muore in ospedale l’uomo rimasto ustionato

TERNI – E’ morto l’anziano di 77enne rimasto gravemente ustionato nell’incendio di una cisterna di gasolio a Melezzole, nel comune di Montecchio, mentre effettuava dei lavori di manutenzione. L’uomo lunedì sera era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni, in condizioni disperate, tanto che non è stato possibile trasferirlo in un centro specializzato. Il paziente era stato ricoverato in Rianimazione ma il quadro clinico era apparso da subito gravissimo e l’uomo non ce l’ha fatta, ha perso la vita a distanza di 24 ore dal rogo.