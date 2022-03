Cisl, Manzotti confermato segretario: “Pronti a disegnare l’Umbria del futuro”

PERUGIA – Attenzione ai giovani e al lavoro stabile, necessità di risposte al carovita, il futuro del sindacato, la questione di genere e una guerra in Ucraina che impone di schierarsi. Sono questi alcuni degli argomenti al centro del dodicesimo congresso regionale della Cisl al termine del quale, venerdì, è stato confermato segretario Angelo Manzotti. “C’è tanto da fare – ha detto Manzotti – siamo pronti al dialogo con la Regione, aspettiamo una convocazione per parlare dell’Umbria di domani. Sono consapevole della responsabilità che ci siamo presi ma il sindacato è fondamentale per rappresentare i lavoratori”.