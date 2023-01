Ciriole e pampepato: Masterchef sbarca alla Cascata delle Marmore (VIDEO)

TERNI- La dodicesima edizione di Masterchef Italia arriva a Terni. Nella puntata in onda domani sera alle 21.15 su Sky Uno e registrata quest’estate i concorrenti rimasti in gara (16), saranno protagonisti di una prova in esterna girata alla Cascata delle Marmore, con le cucine allestite davanti al Belvedere.

Protagonisti della prova, i prodotti tipici del territorio: ciriole col sugo pomodoro e basilico e pampepato, secondo la ricetta ufficiale del disciplinare. L’operazione è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione Carit che oggi ha presentato l’evento.

Così il presidente Luigi Carlini: “Tutta la Fondazione ha lavorato a lungo per arrivare a poter realizzare questa trasmissione, coinvolgendo tante realtà e mettendo insieme tante e diverse professionalità del territorio e non solo. Il fatto di aver portato MasterChef alla Cascata delle Marmore è, ancora, significativo per la Fondazione Carit. La Fondazione infatti ha, tra i suoi obiettivi, quello di valorizzare la cultura e i prodotti del territorio. Un obiettivo che si sposa benissimo con quello della trasmissione di Sky. Per noi dunque avere una puntata alla Cascata delle Marmore è stato sempre un obiettivo da raggiungere per la promozione del territorio ternano. E oggi, con grandi sacrifici, possiamo finalmente dire di esserci riusciti. Crediamo sia giusto dare al nostro territorio la dignità che merita e la giusta attrattività. L’esperienza di MasterChef ha consolidato la mia impressione sul fatto che il nostro territorio deve puntare sempre più sull’enogastronomia. Terni ancora torna alla ribalta nazionale, grazie al nostro impegno e alla collaborazione delle istituzioni”.

Istituzioni presenti però nella sola persona del sindaco di Terni, Leonardo Latini.

Qui sotto l’intervista a Novella Tei di Sky sulla puntata di domani