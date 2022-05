Circolo canottieri Piediluco, tante medaglie al Meeting nazionale di San Miniato

Gli atleti vincitori

Nella giornata di sabato conquistano l’oro Alessandro Angeletti e Graziani Elia nel doppio cadetti, Fedeli David nel singolo 7.20 allievi C e Ratini Silvi Giorgia nel singolo Allievi C. Argento per Angeletti Federico nel singolo 7.20 cadetti pur essendo allievo C, bronzo per Rossi Tommaso nel singolo 7.20 cadetti. Domenica gli ori conquistati sono addirittura 4 con Alessandro Angeletti nel singolo cadetti, Graziani Elia sempre nel singolo cadetti, Ratini Silvi Giorgia nel Singolo 7.20 allievi C e Fedeli David con Angeletti Federico nel doppio allievi C; Argento per Rossi Tommaso nel singolo cadetti. Fuori dal podio sia sabato che domenica Matteo Moretti che nella sua categoria singolo allievi C ha disputato due gare tiratissime sfiorando in entrambe il podio, già comunque motivatissimo per le prossime regate. Inoltre da considerare anche l’argento conquistato da Giampietri Claudio nel singolo Master.