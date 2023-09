I ragazzi e le ragazze del circolo ternano si sono distinti in tutte le categorie giovanili. Per il doppio ‘cadette F misto’, Lucrezia Natalini e Giada Poletti del Circolo lavoratori Terni c’è un ottimo settimo posto. Mentre nel campionato italiano di Società splendide prove per il quattro di coppia misto ‘Under17’, dove Sarah Armeni, Giulia Savoncelli, Alessandro Angeletti e Filippo Cresta raggiungono il settimo posto assoluto. Arrivano prime in finale B Armeni e Savoncelli nel doppio. Mentre si piazzano terzi, sempre in finale B, il quattro di coppia composto da Cresta e Angeletti con i fratelli Francesco e Alessandro Allegretti. Arriva anche un doppio oro per i ‘cadetti’ David Fedeli e Federico Angeletti nel meeting nazionale giovanile, che vincono la loro serie sia nel due di coppia che nel 4 misto. Bronzo per le ragazze Lucrezia Natalini e Giorgia Ratini Silvi nel doppio. Quarto posto per la giovanissima Ludovica De Angelis nel 7.20 ‘Allievi B1’.