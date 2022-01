Cioccolentino diventa maggiorenne: Terni è pronta per il ‘dolce’ amore

TERNI – Cioccolentino festeggia 18 anni di Amore e Dolcezza. Dal 10 al 14 febbraio la manifestazione, nata a Terni per celebrare San Valentino patrocinata da Comune di Terni e Confcommercio, offrirà ai visitatori un programma ricco di appuntamenti. Saranno cinque giorni in cui il centro storico di Terni, città dell’amore, tornerà ad illuminarsi, con proiezioni luminose , cuori giganti e tante sorprese che verranno svelate nei prossimi giorni con il programma completo della kermesse.

Un evento Cioccolentino, come ogni anno ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la festa di San Valentino. L’inaugurazione si terrà il 10 febbraio alle 17 in piazza Europa alla presenza delle autorità, simultaneamente come per magia, le vie del centro si illumineranno con le luci degli innamorati. Sarà uno spettacolo mozzafiato dedicato all’amore, essenza della vita di ognuno. Proprio l’amore. in tutte le sue sfaccettature, sarà il filo conduttore dei cinque giorni.

Il claim annuale

Il claim scelto in questa edizione è “L’amore non conosce distanza” legato all’attuale emergenza sanitaria che ci ha costretti a stare lontani dai nostri affetti, ad adottare un nuovo modo di vivere e rapportarci, con il lavoro, con la scuola, con gli amici ed i nostri cari, a scoprire nuove forme di comunicazione e socializzazione, ma insegnandoci che l’amore, vince su tutto!

Le aree tematiche

Cinque le aree tematiche che i golosi potranno visitare: quella del cioccolato, della pasticceria della dolce Europa, dell’equo solidale e del distretto del cioccolato. Le vie della città diventeranno il cuore pulsante della manifestazione. Corso Tacito farà da location ad un angolo dedicato al cioccolato artigianale, uno spazio dedicato al cioccolato equo e solidale che nasce con lo scopo di sensibilizzare il consumatore, che vede soltanto il risultato finale di un lungo e complesso processo.

Sempre corso Tacito diventerà il bazar del Cioccolentino con un area dedicata al cioccolato e alla pasticceria, con oltre 400 prodotti artigianali, dove gli amanti del nettare degli Dei potranno acquistare cioccolato e dolci caratteristici delle varie regioni italiane. Chi vorrà fare un viaggio nei dolci più caratteristici d’Europa preparati a vista dai cioccolatieri, potrà andare in piazza Europa. Passeggiando per la città troverete i love point, dei piccoli angoli romantici dove le coppie potranno immortalare, con una suggestiva foto ricordo, la propria giornata trascorsa nella città degli innamorati.