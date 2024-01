Ciclista investito da un auto guidata da un novantenne: è in gravi condizioni

MAGIONE – È ricoverato in prognosi riservata, il ciclista umbro 60enne che domenica mattina è rimasto coinvolto in un incidente in località Vallone nel comune di Cortona, lungo la strada regionale 71. Secondo alcune testate locali l’uomo alla guida della bici, residente a Tuoro sul Trasimeno, si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva nella direzione opposta, guidata da un 90enne rimasto illeso. All’arrivo dei soccorritori le condizioni del ciclista sono apparse subito gravi tanto da chiedere l’intervento dell’elisoccorso della regione Toscana, Pegaso 1, che lo ha trasportato all’ospedale di Siena in codice rosso.